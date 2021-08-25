Ege yolları kana bulandı

TRAKTÖRÜYLE TAKLA ATAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ

MANİSA Alaşehir'de bahçesine çalışmaya giden çiftçi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 08.30 sıralarında Horzum Embelli mahallesi Peynir Çukuru mevkiinde meydana geldi.

Doğan Yerlikaya (24) idaresindeki traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Doğan Yerlikaya, kaza yerinde öldü.

Genç çiftçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

KÜTAHYA'DA otomobilin çarptığı 41 yaşındaki Ayten Nürcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 13:30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Ayten Nürcan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gürcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

LİSELİ GENCİN ÖLÜMÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

DENİZLİ'NİN Buldan ilçe merkezindeki Meyele Kavşağı yakınlarında, yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Üzüm bağlarında çalışan 11. sınıf öğrencisi Cengiz Çevik, çalıştığı üzüm tarlasından çıktıktan sonra, yolun karşısına geçmek istedi. Denizli yönünden ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen işçi minibüsü, Çevik'e çarptı.

Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Öğrencisi olan Cengiz Çevik, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, Çevik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolcu midibüsü şoförü ise gözaltına alındı.

DENİZLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ

DENİZLİ Cankurtaran mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyon, Hatice Nitelik (38) ve yeğenini altına aldı. Talihsiz kadın kaza sonucu hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Kemal Nitelik ise mucize eseri yara almadan kurtuldu.

ARACI ARIZA YAPINCA SAĞA ÇEKİLDİ

YOL çalışmaları nedeniyle bir bölümü tek şeritten ulaşımın sağlandığı bölgede, Hatice Nitelik'in bulunduğu araç, arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durdu. Arıza sonrası otomobil sağa çekilirken, Nitelik de araçtan çıktı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir kamyonun freni patladı. Emniyet şeridinden hızla Denizli yönüne doğru seyir haline geçen kamyon, Nitelik ve 10 yaşındaki yeğenini altına aldı. Nitelik olay yerinde hayatını kaybederken, yeğeni Kemal Nitelik mucize eseri yara almadan kurtuldu. Talihsiz kadın Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nde toprağa verildi.

YOLA DEVRİLEN TIR PANİK YARATTI

AYDIN'IN Efeler ilçesinde virajı alamayıp yola devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza, Pınardere Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.F. idaresindeki TIR kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, yan yatan TIR'ın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. F.F.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SERKAN ÖZCAN/SEBAHATTİN ALP/KAZIM YÖRÜKCE