  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Atatürk Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikle başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların katıldığı meşaleli yürüyüş kutlamaların ilk etkinliği oldu.

Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor
İHA

25.08.2021, 23:35

Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk program protokol üyelerinin katılımı ile Büyük Taarruz'un son planlarının yapıldığı Şuhut Atatürk Evi'nde yapıldı.

Etkinlik öncesinde protokol üyeleri Atatürk Evini'de gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Program Türkiye'nin birçok kentinden gelen katılımcıların Türk bayrakları eşliğinde yaptıkları meşaleli yürüyüş ile başladı.

Yürüyüşte mehteran takımı ve atlı birliklerde yer alırken, bu sene yapılan etkinliğe katılımın geçen yıllara göre daha fazla olduğu gözlendi.

Yürüyüş daha sonra kutlamaların ikinci adresi olan Şuhut Şehir Stadyumu'nda sona erdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.