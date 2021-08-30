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Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler

Büyük Taarruz’un başladığı ve devamında Milli Mücadele'nin kazanıldığı Afyonkarahisar Kocatepe’deki şanlı destan, çekilen kısa film ile anlatıldı. Film, Mustafa Kemal Atatürk ile 11 yaşındaki kız çocuğu arasındaki diyalogdan oluşuyor.

Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler
İHA

30.08.2021, 15:44

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini anlatan kısa film izleyenleri duygulandırdı.

Bir çocuğun kurtuluş ve bağımsızlık üzerine hayalinin canlandırıldığı filmde 11 yaşındaki Aysenaz Keskin rol alırken, Atatürk rolünde ise Aşkın Kayahan oynadı. Filmde küçük kız, Atatürk'e sorular sorarak savaşın nasıl kazanıldığının cevabını alıyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hazırlatılan kısa filmi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gökmen Çiçek, "Biz bu toprakları kanla canla vatan kıldık. Bir milletin topyekun orduya dönüşüp destan yazdığı şanlı zaferin 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" notunu paylaştı.

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