Babadağ’dan uçan paraşütçü düştü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki ünlü yamaç paraşütü alanı Babadağ'da tekli atlayış yapan bir kişi Kirme mevkiinde düşerek yaralandı. Dünyaca ünlü yamaç paraşüt alanı Babadağ pistinde, 23 yaşındaki Metin İbrahim Kavuncu tekli atlayış hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı. Bir süre uçtuktan sonra Faralya Mahallesi Kirme mevkiine düştüğü ihbarı alındı. JAK timi tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralı paraşütçü sağlık ekiplerine teslim edildi. Kavuncu'nun vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi

MURAT YALÇIN