Öpme bahanesiyle çagırıp gasp ettiler

AFYONKARAHİSAR'DA 10 liraya öpüşme bahanesiyle kandırdıkları genci tenha sokağa götürüp taciz edildikleri tehdidiyle 130 lirasını alan 2 kadın gözaltına alındı.

KORKUP PARA VERDİ

OLAY, Marulcu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Aslı D, (28) ve Elmas D, (26) yolda tanıştıkları, K.Y'yi (19) 10 liraya öpüşeceklerini söyleyerek kandırdı. K.Y. anlaştığı kadınlarla tenha bir yer buldu. İki kadın, öpüşmek için gençten 20 lira daha istedi. Genç, kadınlara parayı verdi. Bunun üzerine 100 lira daha isteyen kadınlar, gence "Eğer vermezsen bizi taciz ediyor diye bağırırız" diyerek tehdit etti. K.Y. korkarak parayı verip oradan uzaklaştı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Daha sonra polisi arayan genç durumu anlatarak yardım istedi. Polis ekipleri, Aslı D. ve Elmas D'yi, olay yerinden 1 kilometre uzakta yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Aslı D'nin 17, Elmas D'nin ise 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI