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Afyonkarahisar'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar'da, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi

Afyonkarahisar’da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
AA

08.09.2021, 16:24

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 2016'da işlem yapılan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü olan M.K'nin, Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha önce öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi

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