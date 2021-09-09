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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da 5 katlı binada yangın! Can pazarı yaşandı

Afyon'da 5 katlı binada yangın! Can pazarı yaşandı

Afyonkarahisar’da 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşanırken, 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı.

Afyon’da 5 katlı binada yangın! Can pazarı yaşandı
İHA

09.09.2021, 16:45

Olay, Döryol Mahallesi'ndeki Gazeteciler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B-1 7nci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. 20 dairenin bulunduğu binada duman ve alevler bir anda bina çevresini ve içini sardı.

Yangını gören bina sakinleri yoğun dumanla kapanan merdivenlerden çıkamayınca tahliye için itfaiye aracını beklemeye başladı. Ancak yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu. Bu merdiven de üst katlara yetişmeyince bu defa bölgeye büyük araç istendi.

Yangından yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait sepetli bir araçta tahliye çalışmasına katıldı. Bölgede tahliye çalışması sürüyor.

Yangın sebebi ile 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Tahliye edilen aileler ve çocuklarının ise ambulansa bindirildiklerinde dahi büyük korku yaşamaları dikkatlerden kaçmadı.

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