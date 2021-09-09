Aranan hırsız yakalandı

Edinilen bilgilere göre, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Görkem Koldemir isimli şahsın Mecidiye Mahallesi 7. Sokak'taki bir evde olduğu belirlendi.

Ardından eve operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şahıs Afyonkarahisar 2 Numaralı T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.