Aranan hırsız yakalandı

Edinilen bilgilere göre, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Görkem Koldemir isimli şahsın Mecidiye Mahallesi 7. Sokak'taki bir evde olduğu belirlendi.
Ardından eve operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şahıs Afyonkarahisar 2 Numaralı T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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