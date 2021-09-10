Afyon’daki yangında korku dolu anlar! Önce kızını attı sonra kendi atladı

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan apartman sakinleri dairelerinin balkonlarına çıkmak zorunda kaldı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZINI BATTANİYENİN ÜZERİNE BIRAKTI

Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların aşağıda açtığı battaniyenin üzerine bıraktı. Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel Gümüş yara almadan kurtuldu. Sultan Gümüş ise aynı şekilde aşağıya atladığı sırada battaniyenin yırtılması nedeniyle yere düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Sultan Gümüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel Gümüş de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.





Daha sonra olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri binada mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı. Yangın sırasında panikleyip, 4'üncü kattan giriş kapısının üzerindeki teras kısmına atlayarak kurtulmaya çalıştığı sırada yaralanan bir kadın da itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak dışarı çıkarıldı. Ambulansa konulan yaralı kadın hastaneye götürüldü. Diğer ekipler binada mahsur kalanları yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından tahliye etti. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve yaralanan 5 kişi daha hastaneye başvurdu. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle bodrum kattaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.