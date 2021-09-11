  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı

Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı

Afyonkarahisar’da bir eve giren hırsızlık şüphelisi ev sahiplerinin eve girmeye çalıştığını görünce bıçak göstererek kaçtı. Polis tarafından kimliği tespit edilen ve yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı
İHA

11.09.2021, 16:32

Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 370 sokakta bulunan evde meydana geldi. Adreste ikamet sahipleri eve geldiklerinde ikamet kapısının içeriden kilitli olduğunu fark ederek kapıyı açmaya çalıştığı sırada evin içerisinden bir şahsın kapının açılmasını engellemek amacı ile iteklediğini fark etiler. Ev sahiplerinin kapıyı zorlayarak açtığı esnada ikametinin içerisinden çıkan şahıs elindeki bıçağı ev sahiplerine göstererek kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın M.T. (31), isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.