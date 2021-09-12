Otomobilin altında 30 metre sürüklendi

Kaza, Selçuklu Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı Filli Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beytullah Emrem (25) idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Mehmet Uslu'nun (26) kullandığı 03 VY 217 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikleti altına alarak yaklaşık 30 metre sürükleyen otomobil, ardından kaldırıma çıkıp yol kenarındaki polis güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi.

Kazada Emrem ve Uslu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uslu, ambulansla kaldırıldığı üniversite hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.