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Haberler Afyonkarahisar Otomobilin altında metrelerce sürüklendi

Otomobilin altında metrelerce sürüklendi

Otomobilin altında metrelerce sürüklendi

14.9.2021

AFYONKARAHİSAR'DA Beytullah Emrem (25) idaresindeki otomobil, önünde seyir halindeki Mehmet Uslu'nun (26) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Motosikleti altına alarak 30 metre sürükleyen otomobil, yol kenarındaki polis güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılırken Mehmet Uslu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

■ İHSAN KARATAŞ

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