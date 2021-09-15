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Haberler Afyonkarahisar Tarihi ahşap konaktaki yangın 4 saatin sonunda söndürüldü

Tarihi ahşap konaktaki yangın 4 saatin sonunda söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap konağı küle çeviren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yanındaki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatin sonunda söndürüldü. Yangının çıktığı konağın yanında bulunan evlerde korona karantinasında olan vatandaşlar ise geçici süreliğine otellere yerleştirildi.

Tarihi ahşap konaktaki yangın 4 saatin sonunda söndürüldü
AA

15.09.2021, 09:09

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Hisar Mahallesi'nde, restorasyonu Sandıklı Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra İlçe Müftülüğüne devredilen tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre evlerde karantinada olan vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alındı.

İtfaiye görevlilerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, tarihi konakta büyük hasar oluştu.

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