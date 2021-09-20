Ölümüne dayağa 5,5 yıl hapis cezası

Afyonkarahisar'da alacağını istemek için gittiği balıkçıda saatlerce dövülen Şükrü Can Kahvecigil'in (17), davasında eski işvereni Akif Akkaya'ya 3 yıl, çalışanı Ali Sertyumruk'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SAATLERCE DÖVDÜLER

KENTTE bir balıkçıda işe başlayan Şükrü Can Kahvecigil, geçen 7 Mart'ta alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif Akkaya ve Ali Sertyumruk yanına gitti. Akşama kadar genci çalıştıran işveren Akkaya, akşam olduğunda eski çalışanına içki içirdi. İçki masasında alacağını isteyen Şükrü Can Kahvecigil'e öfkelenen Akkaya, yanında çalışan Sertyumruk ile birlikte genci saatlerce öldüresiye dövdü. Fırsatını bulup evden kaçmayı başaran genç bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinin yanına sığındı.

TUTUKLANABİLİRLER

DAHA sonra hastaneye kaldırılan gencin yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Şükrü Can Kahvecigil, bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Şükrü Can Kahvecigil'in şikayetçi olduğu Akif Akkaya ile Ali Sertyumruk'un yargılandığı dava sonuçlandı. Akif Akkaya'ya 3 yıl, çalışanı Ali Sertyumruk'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bir üst mahkemenin kararı onaması halinde tutuksuz yargılanan Akif Akkaya ve Ali Sertyumruk tutuklanacak.

■ KAZIM YÖRÜKCE