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Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler

Afyonkarahisar’da fırtınadan dolayı kopan elektrik teli sokağa düştü. Yolda tel olduğunu gören birçok sürücü telin üstünden geçmemek için yollarını değiştirirken, bazıları ise canını hiçe sayarak tehlikeye aldırmadan üstünden geçmeyi tercih etti.

Afyon’da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler
İHA

21.09.2021, 12:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021, 12:40

Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan geçen elektrik iletim hatlarından kablolardan biri bağlı olduğu direkten koparak aşağı düştü. Bir ucu direğe bağlı olan ve elektriğin olup olmadığı bilinmeyen kabloyu yol ortasında gören sürücüler duraksayarak herhangi bir olumsuzluğa yol açmamak için yollarını değiştirirken bazıları ise duruma umursamayarak kablonun üstünden geçti.

Kablo çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtımı şirketi görevlileri tarafından düştüğü yoldan kaldırıldı.
Olayın yaşandığı yerdeki görgü tanıklarından Ahmet Zengin isimli vatandaş kablonun fırtınadan dolayı koptuğunu ifade ederek, "Tel rüzgardan dolayı koptu. İlgili yerlere haber verdik. Bazı sürücüler üstünden geçiyor, Allah akıl versin ya elektrik akımı varsa? Üstünden geçerken akıma kapılıp ya arabası patlasa? Cenab-ı Allah akıl versin diyorum" diye konuştu.

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