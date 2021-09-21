Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 20 ZA 427 plakalı tır, yolun karşı şeridine geçip o sırada yolda ilerleyen 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir traktöre çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın etkisi ile ortalık savaş alanına dönerken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından tırın dorsesi de yola yan yatarken, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye saçıldı. Kazanın ardından kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.