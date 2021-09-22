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Haberler Afyonkarahisar Sandukadaki cenaze 30 yıl önce çalınmış

Sandukadaki cenaze 30 yıl önce çalınmış

Sandukadaki cenaze 30 yıl önce çalınmış

22.9.2021

AYONKARAHİSAR'IN Çay ilçesinde 12. yüzyılda dönemin ünlü din alimlerinden Esirüddin Ebheri'nin kümbetteki sandukadan 30 yıl önce cenazesinin çalındığı ortaya çıktı. Define avcılarının yaptığı kaçak kazılarda cenazenin çalındığı, sandukanın içinin de çimento torbalarıyla doldurulduğu görüldü. Yetkililer kümbette tekrar kazıların başlaması üzerine sandukadan cenazenin çalındığını söylediler.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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