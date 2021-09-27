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Haberler Afyonkarahisar FETÖ'nün firari "büyük bölge talebe mesulü" Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ'nün firari "büyük bölge talebe mesulü" Afyonkarahisar'da yakalandı

Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

FETÖ’nün firari büyük bölge talebe mesulü Afyonkarahisar’da yakalandı
AA İHA

27.09.2021, 11:24

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK'yle kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneğinde görev yaparken ihraç edilen N.Y'yi, Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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