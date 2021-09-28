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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da feci kaza! TIR kavşakta minibüs ve otomobille çarpıştı

Afyon'da feci kaza! TIR kavşakta minibüs ve otomobille çarpıştı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kavşaktan hızlı bir şekilde geçen TIR, minibüs ve otomobile çarptı, olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Çevre sakinleri ise kazaların meydana geldiği kavşak için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Afyon’da feci kaza! TIR kavşakta minibüs ve otomobille çarpıştı
İHA

28.09.2021, 21:03

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülküf T. idaresindeki 03 AAU 964 plakalı TIR, yokuş yukarı çıktığı esnada iddiaya göre, ışık ihlali yapması sonucu önce kavşakta dönmeye çalışan Yasin Y.'nin kullandığı 20 BE 726 plakalı minibüse ardından Fatih K. yönetimindeki 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerde durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan tır sürücüsü Zülküf T. ile birlikte diğer araçların sürücüsü Fatih K. ve Yasin Y. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Akay'ı ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Akay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, çevre sakinleri ise kazaların meydana geldiği kavşak için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Öte yandan Dinar ilçesinde aynı bölgede geçtiğimiz hafta da benzer bir kaza meydana gelmişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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