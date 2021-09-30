3 araç birbirine girdi: 2’si ağır 6 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta önceki gün yaşanan kazada, Zülküf Tekeş yönetimindeki 03 AAU 964 plakalı TIR, sürücünün ışık ihlali yapması sonucu Yasin Yağcı'nın kullandığı 20 BE 726 plakalı boş öğrenci minibüsüne çarptı. Savrulan minibüs de yanında ilerleyen Fatih Kaygısız'ın kullandığı 03 SK 087 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, otomobildeki Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE