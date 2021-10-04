Kurşunlardan kaçarken arabanın altında ezildi!

AFYONKARAHİSAR'IN Sinanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanırken, olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Balmahmut köyü yakınlarında Bayram A. (47), İsmail A. (49), Tolga A. (28), Hüseyin Ş. (41) ve Hüseyin U. (33) ile İsmail T. (34), Ömer Deniz Ş. (30), Gökhan İ. (31), Muhammet A. (31), Tayfun S. (25), Hakkı Ç. (33) ve Tugay Ö. (28) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etmeye başladı. Kavgada Tayfun S. ve Gökhan İ. silahla vurularak yaralandı. Bu sırada kavgaya bulaşmak istemeyen ve olay yerinden kaçmaya çalışan Tolga A.'ya ise Afyonkarahisar- Uşak karayolunda sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



REFAKATÇIYI DE DARP ETTILER

HASTANEYE refakatçi olarak giden Muhammet A. ise darp edilerek yaralandı. Kavgaya ilişkin 9 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Silahla yaralanan iki kişinin tedavileri devam ediyor.

Murat Şenbaklavacı