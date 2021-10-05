FETÖ’nün ‘doktor’u Afyon’da yakalandı

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken ihraç edilen, örgütsel konumu 'Doktor' (FETÖ mensubu olan askeri öğrencilerle ilgilenen kişi) olan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Selim Kürklü, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



SANAYİDE SAKLANIYORDU

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalanan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Selim Kürklü'nün yakalanması için Afyonkarahisar'da operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Kürklü, Organize Sanayi Bölgesi'nde saklandığı yerde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Kürklü'nün örgütte 'doktor' konumunda olduğu, ayrıca askeri öğrenciler ile ilgilenen kişi olduğu belirtildi.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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