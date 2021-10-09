  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Camiden 15 bin liralık şamdanları çaldılar

Camiden 15 bin liralık şamdanları çaldılar

Camiden 15 bin liralık şamdanları çaldılar

9.10.2021

AFYONKARAHİSAR'DA bir cami içerisinde bulunan 2 adet 15 bin lira değerindeki el dövmesi bakır şamdanlar çalındı. Olay, Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sultan Camii'nde önceki gün meydana geldi. Öğle saatlerinde camiye giren ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi cami içerisinde bulunan iki adet şamdanı çalarak kayıplara karıştı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Camiden 15 bin liralık şamdanları çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.