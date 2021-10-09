Camiden 15 bin liralık şamdanları çaldılar

AFYONKARAHİSAR'DA bir cami içerisinde bulunan 2 adet 15 bin lira değerindeki el dövmesi bakır şamdanlar çalındı. Olay, Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sultan Camii'nde önceki gün meydana geldi. Öğle saatlerinde camiye giren ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi cami içerisinde bulunan iki adet şamdanı çalarak kayıplara karıştı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

■ İHSAN KARATAŞ