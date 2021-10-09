AFYONKARAHİSAR'DA bir cami içerisinde bulunan 2 adet 15 bin lira değerindeki el dövmesi bakır şamdanlar çalındı. Olay, Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sultan Camii'nde önceki gün meydana geldi. Öğle saatlerinde camiye giren ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi cami içerisinde bulunan iki adet şamdanı çalarak kayıplara karıştı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
■ İHSAN KARATAŞ
Camiden 15 bin liralık şamdanları çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.