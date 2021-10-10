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Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da canlı hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada kamyonetteki büyükbaş hayvan telef oldu.