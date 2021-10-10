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Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da canlı hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada kamyonetteki büyükbaş hayvan telef oldu.

Afyonkarahisar’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
AA İHA

10.10.2021, 10:47

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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