Afyonkarahisar’dan 3 kıtaya elma ihracatı

Türkiye'de meyvecilikte adından söz ettiren Çay ve Sultandağı ilçelerindeki bahçelerde elma hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'ın, Türkiye'deki önemli meyve üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çay ve Sultandağı ilçelerinde birçok meyvenin yanında yoğun miktarda elma üretimi de yapıldığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplam 2,5 milyon ton elma üretimi yapılıyor. Ülkemiz bu rakamlarla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Afyonkarahisar'da da yıllık elma üretimi 30 bin ton civarında. Bu üretimle de ilimiz Türkiye'de 15'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de 450 elma çeşidi var. Afyonkarahisar'da golden, starking, fuji, granny smith, scarlet ve jonagold elma çeşitleri üretilmektedir. Bu yıl bölgedeki elma bahçelerimizdeki verim geçen yıllara göre çok iyi. Hasat yapan çiftçilerimiz de fiyatlardan oldukça memnun."

Acar, Çay ve Sultandağı'ndaki bahçelerden elma alımı yapan tüccarların ürünleri ihracatın yapıldığı merkezlere götürdüğünü anlattı.

Afyonkarahisar'da üretilen kaliteli ve aroması yüksek elmaların büyük bölümünün ihracatta değerlendirildiğini vurgulayan Acar, ürünlerin Asya, Avrupa ve Afrika'daki birçok ülkeye gönderildiğini ifade etti.

Çaylı elma üreticisi Mahmut Başer de bahçelerindeki elma veriminin geçen yıla göre iki kat fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bölgede kurak bir yıl geçmesine rağmen elma rekoltesinden çok memnunuz. Bahçemizde yeşil ve kırmızı cins elma üretiyoruz. Hasadını yaptığımız elmalar genellikle yurt dışına ihraç ediliyor. Fiyatı da önceki yıla göre 50-60 kuruş artış gösterdi. Tüccara bu yıl elmayı kilogramı 3 lira 15 kuruştan verdik." dedi.

"HİNDİSTAN VE LİBYA'DAN YOĞUN SİPARİŞLER ALIYORUZ"

Meyve tüccarı Ali Şenol da Afyonkarahisar'da granny ve scarlet cinsi elmaların yoğun olarak yetiştirildiğini aktardı.

Elma fiyatlarının geçen yıla göre yüksek olduğunu belirten Şenol, "Bu sene yurt dışına çok güzel elma ihracatı var. Özellikle Hindistan ve Libya'dan yoğun siparişler alıyoruz. Bahçelerde kalite ve rekolte iyi, fiyatlar güzel. Biz de memnunuz, üretici de memnun. Kuraklık da bu yıl bölgedeki elma üretimini fazla etkilemedi." diye konuştu.