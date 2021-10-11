FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan Eşref Üzüm, Bolvadin ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzüm, tutuklandı. Eşref Üzüm'ün, bir kamu kurumunda görev yaparken KHK kapsamında ihraç edildiği, askeri kişilerden sorumlu mahrem imam olduğu kaydedildi.
FETÖ mahrem imamı Bolvadin'de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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