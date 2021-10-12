Okula değil ölüme götürdü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, ortaokul öğrencilerini taşıyan okul servisi geç kaldığı için aşırı hız yaparak kontrolden çıktı. Ağaçlara çarpan araç ikiye bölünürken, serviste bulanan 10 öğrenciden 5'i olay yerinde can verdi.

800 metre uzaktaki köye koşarak kazayı haber veren çocuğun, olayda ölen 14 yaşındaki Melisa Demirel'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Feci kaza saat 08:40 sıralarında meydana geldi. Çatağıl Köyü'nde ikamet eden ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalet T. (53) yönetimindeki okul servisi, köyden 11 öğrenciyi alarak Alanyurt Ortaokulu'na götürmek için yola çıktı. 500 metre sonra aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan servis ağaçlara çarparak ikiye bölündü.

ÖĞRENCİLER YOLA SAVRULDU

Kaza sonrası okul servisinin sağ tarafında oturan öğrenciler yola savruldu. Korkunç olayda, kaza yeri kan gölüne dönerken, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Hayatını kaybeden Melisa Demirel'in kardeşi Arda Demirel kazayı görüp 800 metre uzaktaki köye koşarak ailelere haber verdi. Olay yerine koşan aileler çocuklarının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Servis şoförü gözaltına alınırken Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

TABUTLARI YAN YANA DİZİLDİ

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden orta okul öğrencileri İsmail Eser, Melisa Demirel, Nisa Eser, Teslime Eser, Damla Duran'ın cenazeleri Çatağıl İlkokulu bahçesinde okul sıralarının üzerine yan yana dizildi. Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra çok sayıda kamu görevlisi, vatandaşlar ve hayatını kaybeden çocukların aileleri, yakınları katıldı. Büyük bir üzüntünün hakim olduğu cenaze töreninde çocukların aileleri ve yakınları gözyaşları döktüler. Kılınan namazının ardından cenazeler köy mezarlığına defnedildi.

YARIM SAAT GEÇ KALDI

KAZADA 5 çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü Adalettin T.'nin aşırı hız yaptığını söyleyen Çatağıl Köyü Muhtarı Bayram Duran, "Okul servisi her zaman köyümüze saat 08:00'da gelip, öğrencilerimizi 8 kilometre uzaklıktaki Alanyurt'ta bulunan okullarına götürürdü. Ancak servis şoförü saat 08:30'da, yani 30 dakika geç geldi. Kazadan yaralı kurtulan çocuklarımızın iddiasına göre, okula geç kaldığı için aşırı hız yapmış ve bu feci kaza meydana gelmiş. Bu feci olay köyümüzü yasa boğdu. Şoför hatalıysa cezası neyse çekmesini istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ