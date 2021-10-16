Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayolunda sürücülere yönelik denetim yaptı. Bolvadin-Çay, Bolvadin-Emirdağ karayolları ve belde, köy bağlantı yollarında yapılan trafik ve yol denetimlerinde araçlardaki belge ve korona virüs tedbirleri denetlendi.
Jandarma trafik tim komutanlığı ve asayiş personellerinin katıldığı uygulamada, ekipler İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda karayolunda denetimlerini kontrolü yaparak, eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Bolvadin’de trafik ve asayiş denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.