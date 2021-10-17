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Haberler Afyonkarahisar Çocuklara silahlarla ateş ettiren 2 kişi gözaltına alındı

Çocuklara silahlarla ateş ettiren 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da yaşı küçük şahıslara silahlarla ateş ettiren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şahıs hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Çocuklara silahlarla ateş ettiren 2 kişi gözaltına alındı
İHA

17.10.2021, 15:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021, 15:46

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada iki kişinin çocuk yaştaki şahıslara silahla ateş ettirdiği videoları görünce harekete geçti. Şahısları tespit eden polis ekipleri 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 5 adet silah ile 1 tüfek ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şahıs hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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