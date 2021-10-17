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Haberler Afyonkarahisar Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) için kente gelen büyükelçiler ve misafirler Frigya'yı gezdi.

Festival için Afyonkarahisar’a gelen büyükelçiler Frigya’yı gezdi
AA

17.10.2021, 22:31

Kentte bulunan 15 ülkeden büyükelçi ve davetliler, festivalin son gününde, İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyü ile Kayıhan ve Döğer beldelerindeki tarihi yapılar, oyma kaya mezarları ve peribacalarını inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de katıldığı gezide, büyükelçiler ve davetlilere 3 bin yıllık Frigya anlatıldı. Büyükelçiler ve davetliler, tarihi Frig Vadisi'ne hayran kaldı.

Emre Gölü'nde tekne turu da yapan misafirler, kendilerini kentte misafir eden Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek'e teşekkürlerini iletti.

Geziye, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, daire müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

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