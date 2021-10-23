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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da sahte kadın isimleriyle internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin 37 kişinin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.