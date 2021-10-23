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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da sahte kadın isimleriyle internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin 37 kişinin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

Afyonkarahisar’da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
AA

23.10.2021, 10:52

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları kullanılarak Erenler Mahallesi'ne davet edilen kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 8 adrese düzenledikleri operasyonda A.K, E.K, H.H.K, M.Ö, M.G, A.Y. ile M.A.Ç'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, 18 uyuşturucu hap kapsülü ve 57 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin 37 kişinin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan A.K, E.K, H.H.K, M.Ö. ve M.G. tutuklandı, A.Y. ile M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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