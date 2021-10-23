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Haberler Afyonkarahisar Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

Afyonkarahisar’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs tarlaya inerek ağaçlara çarpıp durabildi.Kaza sonrası araçta ciddi hasarlar meydana gelirken sürücü D.T. ise hafif şekilde yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi
İHA

23.10.2021, 16:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021, 16:32

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.T. isimli bayan sürücünün kullandığı 03 ABS 903 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya indi.

Kontrolden çıkıp tarlada 500 metre ilerleyen minibüs daha sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta ciddi hasarlar meydana gelirken sürücü D.T. ise hafif şekilde yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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