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Haberler Afyonkarahisar 18 yaşındaki Enes kazada can verdi

18 yaşındaki Enes kazada can verdi

Afyonkarahisar’da devrilen otomobilde bulunan Enes Aktürk yaşamını yitirirken Emre Eroğlu ve Enes Emre Acar ağır yaralandı

18 yaşındaki Enes kazada can verdi

25.10.2021

AFYONKARAHİSAR'DA bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Enes Aktürk (18) hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Eroğlu'nun kullandığı 03 LT 155 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Emre Eroğlu, Enes Aktürk ve Enes Emre Acar'ı hastaneye kaldırdı. Enes Aktürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki gençten Enes Emre Acar'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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