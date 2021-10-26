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Haberler Afyonkarahisar Ankara ve Afyonkarahisar’da DEAŞ baskınları: 10 gözaltı

Ankara ve Afyonkarahisar’da DEAŞ baskınları: 10 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Ankara ve Afyonkarahisar’da DEAŞ baskınları: 10 gözaltı

26.10.2021

ANKARA'DA yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 6 şüphelinin 4 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu ile silah parçaları ele geçirildi. Afyonkarahisar'da da DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 2 Tunuslu ile örgüte yardımdan hakkında hapis cezası olan 1 Suriye uyruklu yakalandı. Operasyonda evde bulunan 18 yaşından küçük 1 kişi de gözlem altına alındı.
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