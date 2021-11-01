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Afyon'da hareketli anlar! Mahkum, 3 infaz koruma memurunu yaraladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü V.U., cam bardakla üç infaz koruma memurunu yaraladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.