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Afyon'da hareketli anlar! Mahkum, 3 infaz koruma memurunu yaraladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü V.U., cam bardakla üç infaz koruma memurunu yaraladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyon’da hareketli anlar! Mahkum, 3 infaz koruma memurunu yaraladı
DHA

01.11.2021, 11:34

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Hırsızlıktan hükümlü V.U., pandemi tedbirleri kapsamında tek kişilik koğuşta 15 günlük izole sürecinin ardından normal koğuşa alınmak istendi.

Hükümlü V.U. itiraz edince infaz koruma memurları ikna etmeye çalıştı. V.U. elindeki bardağı kırarak görevli infaz memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede infaz memurları M.Ö. yüzünden, D.G. ile Ç.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı memurlar, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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