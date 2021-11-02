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Haberler Afyonkarahisar Mahkum, infaz koruma memurlarını yaraladı

Mahkum, infaz koruma memurlarını yaraladı

Mahkum, infaz koruma memurlarını yaraladı

2.11.2021

Afyonkarahisar Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü V.U, cam bardakla üç infaz koruma memurunu yaraladı. Olay, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Hırsızlıktan hükümlü V.U. pandemi tedbirleri kapsamında tek kişilik koğuşta 15 günlük izole sürecinin ardından normal koğuşa alınmak istendi. Hükümlü V.U. itiraz edince infaz koruma memurları ikna etmeye çalıştı. V.U. elindeki bardağı kırarak görevli 3 infaz memurunu yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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