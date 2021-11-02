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Haberler Afyonkarahisar Valizdeki hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı

Valizdeki hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, valizdeki hoparlöre gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Valizin sahibi İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Valizdeki hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı
DHA

02.11.2021, 16:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 16:32

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kütahya yolunda denetim yaptı. Uygulamada İran uyruklu M.K. (25) ve S.A. (23) şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelilerin valizinde yapılan aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

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