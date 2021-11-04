Fetö’den aranan zanlı gardıropta yakalandı

AFYONKARAHİSAR'DA Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Üzeyir Karadağ, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı yatak odasındaki gardırobun içinde yakalandı. Yakalanan şahsın aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı da olduğu belirtilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI