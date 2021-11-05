Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Karşıyaka Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan kontrollerde iki aracın içindeki şahıslar üzerinde ve evlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 229 adet sentetik ecza, 3 fişek halinde 1.36 gram metanfetamin, 3,92 esrar, 2 fişek halinde 0.48 gram tespit edilemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar polisinden sokak satıcılarına operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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