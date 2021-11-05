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Haberler Afyonkarahisar Baskın yapılan adreste yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Baskın yapılan adreste yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen ağaç motoru, matkap ve çeşitli makinaların bulunduğu yüzlerce ürün ele geçirildi.

Baskın yapılan adreste yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
İHA

05.11.2021, 16:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021, 17:10

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler merkeze bağlı Salar beldesinde bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ağaç motoru, 5 adet polisaj makinası, 20 adet kablolu matkap, 36 adet şarjlı matkap, 5 adet kablolu planer, birer adet sıcak hava, vidalama, hava, dekopaj, sırt tırpanı, ahşap kesme ve hava makineleri ile 11 adet taşlama makinesi, 5 adet İngiliz anahtarı takımı, 4 adet beton delici, 7 adet lokma takımı, 3 adet tilki kuyruğu testere, 3 adet kaynak makinesi ve 1 adet akıllı telefon ele geçirildi. Operasyonun ardından Eyüp Ö., (35) şahıs gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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