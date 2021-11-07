Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan bir araçta arama yapan polisler, 700 gram metanfetaminin aracın iç kaporta kısmına gizlendiğini fark etti. Tornavida yardımı ile kaporta kısmını açan ekipler zula diye tabir edilen gizli bölmendeki uyuşturucuyu ele geçirdi. Yabancı uyruklu Amırmahdı R. (20) isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.