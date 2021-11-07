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Haberler Afyonkarahisar Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Afyonkarahisar’da bir otomobilin zula diye tabir edilen gizli bölmesindeki 700 gram metamfetamin, narkotik köpeği sayesinde bulundu. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
İHA

07.11.2021, 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021, 16:43

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan bir araçta arama yapan polisler, 700 gram metanfetaminin aracın iç kaporta kısmına gizlendiğini fark etti. Tornavida yardımı ile kaporta kısmını açan ekipler zula diye tabir edilen gizli bölmendeki uyuşturucuyu ele geçirdi. Yabancı uyruklu Amırmahdı R. (20) isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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