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Afyon'da vahşet! Otomobili ile yavru köpeğin üzerinden geçerek öldürdü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bir sürücü yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti. Köpeğin öldüğü olayda sürücünün otomobiliyle yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyon’da vahşet! Otomobili ile yavru köpeğin üzerinden geçerek öldürdü
DHA

08.11.2021, 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 16:58

Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Otomobilin köpeği ezdiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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