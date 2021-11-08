Afyon’da vahşet! Otomobili ile yavru köpeğin üzerinden geçerek öldürdü

Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Otomobilin köpeği ezdiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bozayının ölü bulunmasında 'zehirli et' şüphesi