Eski dünürlerini katleden cani 170 promil alkollü çıktı

Afyonkarahisar'da aldığı borcu ödeyemediği için evine icra gönderen eski dünürünü ailesi ile birlikte katleden İsmail Kınçak'ın, olay esnasında 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Zanlının kurşun yağdırdığı otomobildeki 1 yaşındaki bebeğin ise, olay esnasında vurulanlar nedeniyle yüzünün kanlar içinde kaldığı ortaya çıktı. Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelmiş, Kınçak eski damadı Yusuf Mercan ile babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu'yu araçlarının içinde kurşun yağmuruna tutmuştu.

3 SAAT SONRA YAKALANDI

Kurbanların hepsi hayatını kaybederken, katliamdan 3 saat sonra yakalanan Kınçak'ın 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki ifade süreci devam eden zanlının bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE