  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da jandarma kırmızı ışık ve radar uygulaması yaptı

Afyon'da jandarma kırmızı ışık ve radar uygulaması yaptı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kırmızı ışık ihlali ve radar uygulamasına yönelik yapılan denetimlerde 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

Afyon’da jandarma kırmızı ışık ve radar uygulaması yaptı
İHA

10.11.2021, 15:55

Emirdağ-Eskişehir karayolunda, kavşak noktalarda jandarma ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Kavşak noktalara konuşlanan jandarma ekipleri bir yandan kırmızı ışık ihlallerini kayda alırken bir yandan da radar uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetimler sonrası kırmızı ışık ihlalinde ve hız sınırı aşımında gözle görülür bir azalmanın olduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon'da jandarma kırmızı ışık ve radar uygulaması yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.