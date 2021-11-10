Deneme sınavı ölüm getirdi

Afyonkarahisar'da üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencisi Zekeriya Çelik (17), deneme sınavından düşük puan alınca ailesiyle tartıştı. Öğretmen olan annesi Feray çelik, Afyon Fen Lisesi'nde okuyan oğluna neden ders çalışmadığını sorunca evde sesler yükseldi.

5'İNCİ KATTAN ATLADI

Annesine "Ders çalışmak istemiyorum, beni rahat bırak" cevabını veren Zekeriya, odasına geçip kız kardeşinin gözleri önünde balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. 5'inci kattan atlayan Zekeriya'yı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri, hayatını sonlandırmak isteyen genci Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babası Ali Çelik'in Yunus Emre Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen Zekeriya Çelik, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

■KAZIM YÖRÜKCE