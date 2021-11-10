Son dakika... Eber Gölü’nden dumanlar yükseliyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Gölün sularının çekildiği 6 bölgesinde çıkan yangın halen devam ediyor. Gölden yükselen dumanlar Bolvadin ilçesi başta olmak üzere çevresindeki bir çok bölgeden görülürken, alevlere çökme tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri müdahale edemiyor.

Öte yandan, yanan Eber Gölü drone ile havadan görüntülendi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.