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Haberler Afyonkarahisar Son dakika... Eber Gölü’nden dumanlar yükseliyor

Son dakika... Eber Gölü’nden dumanlar yükseliyor

Ege Bölgesi’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında 6 farklı noktada yangın çıktı. Dumanların yükseldiği Eber Gölü drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika... Eber Gölü’nden dumanlar yükseliyor
İHA

10.11.2021, 18:09

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Gölün sularının çekildiği 6 bölgesinde çıkan yangın halen devam ediyor. Gölden yükselen dumanlar Bolvadin ilçesi başta olmak üzere çevresindeki bir çok bölgeden görülürken, alevlere çökme tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri müdahale edemiyor.

Öte yandan, yanan Eber Gölü drone ile havadan görüntülendi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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