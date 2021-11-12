Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Arif Nas (54) idaresindeki yolcu otobüsü, Gökçealan köyü yakınlarında aynı istikametteki Mehmet Ali Bakan'ın (48) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yolculardan Resul Çakır, Rabia Akbaba, Deniz Sert, Durdu Ateş, Lokman Sertaç, Fatoş ve Berçem Epözdemir yaralandı. Çakır'ın durumu ağır.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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