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Haberler Afyonkarahisar Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

12.11.2021

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Arif Nas (54) idaresindeki yolcu otobüsü, Gökçealan köyü yakınlarında aynı istikametteki Mehmet Ali Bakan'ın (48) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yolculardan Resul Çakır, Rabia Akbaba, Deniz Sert, Durdu Ateş, Lokman Sertaç, Fatoş ve Berçem Epözdemir yaralandı. Çakır'ın durumu ağır.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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