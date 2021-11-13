Narkotiğin hassas burunlu ‘Zela’sı emekliye ayrıldı

AFYONKARAHİSAR'DA 5 yıldır polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarında görev alan 8 yaşındaki narkotik köpeği "Zela" emekli olarak görevini genç meslektaşı Bella'ya devretti. Vücut fonksiyonlarının zayıflaması üzerine emekliliğe ayrılmasına karar verilen Zela, bugüne kadar birçok operasyona katılarak, hassas burnuyla kilolarca kaçak uyuşturucunun bulunmasını sağladı. Zela resmi olarak emekliliğe ayrılırken, bundan sonraki operasyonlarda Zela'nın yerine genç köpek Bella görev yapacak. Genç köpek Bella, hassas burnuyla çok kısa sürede uyuşturucuya tespit edebiliyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI