Babasına solunum cihazı götürürken can vermiş

Afyonkarahisar'daki kazada ölen Hüseyin Kuzpınar'ın (37), yoğun bakımdaki babasına solunum cihazı götürürken can verdiği ortaya çıktı. Gencin babası ise olaydan iki gün sonra vefat etti. 7 Ocak'taki kazada, Tuncay Kuzpınar (25) idaresindeki 03 AV 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte Ali Kıray (74) yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, her iki araç sürücüsü ile Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) kazada yaralandı. İkiye bölünen araçta yolcu olan Kuzpınar kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, diğer yaralılar tedavi altına alındı.

Kazada ölen Hüseyin Kuzpınar ile yaralı Tuncay Kuzpınar'ın, 2 aydır Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında KOAH hastası olan babaları Yusuf Kuzpınar'a solunum cihazı götürdükleri öğrenildi. Kuzpınar ailesi henüz kazanın şokunu atlatamazken, iki gün sonra 9 Ocak'ta hastanede tedavisi süren Yusuf Kuzpınar'ın da ölüm haberi geldi. Evlat acısına dayanamayan baba Kuzpınar da oğluyla aynı mezarlıkta toprağa verildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE