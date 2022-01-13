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Haberler Afyonkarahisar Akrabalarını bile soyan hırsızlar yakalandı

Akrabalarını bile soyan hırsızlar yakalandı

13.1.2022

Akrabalarını bile soyan hırsızlar yakalandı
AFYONKARAHISAR, Uşak ve Denizli'de artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma harekete geçti. Çivril, Tavas ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Tavas, Acıpayam ve Çivril'de yapılan baskınlarda 5 suç kaydı bulunan Mustafa K. (30), bir suç kaydı bulunan Mercan K. (20), 2 suç kaydı bulunan İsmail Y. (17), 7 suç kaydı bulunan Muhammet K. (23), 12 suç kaydı bulunan Volkan K. (32), 14 suç kaydı bulunan Birol T. (35) ve 15 suç kaydı bulunan Erdoğan Ç. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin akrabalarının evini dahi soyduğu belirlendi.
SEBAHATTİN ALP